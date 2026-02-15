村重杏奈、至近距離で投げキス 最後のウィンクにファン悶絶「可愛すぎ」「ビジュ最高」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】タレントの村重杏奈が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】27歳元HKT、美脚際立つ
村重はロゴトップスにシルバーが輝くキャミワンピースを重ね、カーキのジャケットを羽織ったクールなスタイルでランウェイを闊歩。表情は終始柔らかく、左右の観客としっかり目線を合わせ、至近距離で投げキスする姿も。ランウェイを去る直前には人差し指を口に当てウィンクする“あざと可愛い”仕草で会場を沸かせた。ファンからは「可愛すぎ」「ビジュ最高」「最後のウィンクドキッとした」「今回も素敵なランウェイだった！」などの声が集まっている。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆村重杏奈、投げキス＆ウィンクでファン悶絶
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
