N organic花粉対策♡限定増量クレンジングキット登場

スキンケアブランド「N organic」から、花粉シーズンに心強い限定キットが登場。2025年3月の発売以来ベストコスメ21冠*¹を受賞した「N organic Basic スージング クレンジングジェル」の花粉一掃スペシャル増量キットが、2026年2月11日（水）12:00より数量限定で発売されます。春の肌不調を感じる前に、早めの対策を始めませんか♡

花粉が引き起こす春の肌不調

日本は花粉大国と呼ばれ、特に春はスギやヒノキなどの花粉が全国的に飛散。花粉症の有無に関わらず、花粉は日常的に肌へ付着し、肌荒れの一因となります。

外部専門機関とともに研究を行う「Nラボ」の検証では、花粉が肌に付着することで活性酸素が産生され、炎症反応や細胞障害、バリア機能低下につながることが確認されています。

また、※複数回答可/N organicお客様アンケート（n数:1,315）によると、花粉症の方の約90％、花粉症ではない方でも約56％が春先の肌荒れを実感。

一方で、花粉症ではない方の多くは、花粉と肌トラブルの関係を意識していないことも明らかになりました。自覚がなくても、肌は日々花粉ストレスにさらされているのです。

花粉爆発を防ぐ新感覚ジェル

「N organic Basic スージング クレンジングジェル」は、花粉が水に触れることで“爆発”し、アレルギー物質を放出する特性に着目。

オイルと少量の水をネットワーク化した崩壊性ジェル構造を採用し、花粉を吸着した水をオイルで包み込むことで“花粉爆発”を防ぎながら一掃します。

N organicの検証試験では、使用後の肌の花粉残存率は0％を確認。毎日のクレンジングで、花粉による炎症やエイジング加速のリスクにアプローチします。

限定スペシャル増量キット

花粉一掃クレンジング スペシャル増量キット

価格:3,850円（税込）

春の飛散量増加に備え、お得に試せる特別キットが数量限定で登場します。

内容:N organic Basic スージング クレンジングジェル（現品:170g）／N organic Basic スージング クレンジングジェル（ミニ:30g）

販売期間:2026年2月11日（水）12:00～

販売場所:N organic公式サイト

※数量限定につきなくなり次第販売終了となります。

※おひとり様につき1セットのご購入とさせていただきます。

*¹2025年ベストコスメ含む各種アワードで21冠2025年12月末日時点

春の肌を守る新習慣を♡

花粉の影響を前提にしたスキンケアという新発想。毎日のクレンジングを見直すことで、春のゆらぎやすい肌をやさしく守ることができます。

数量限定のスペシャルキットで、花粉ストレスを明日へ持ち越さない新習慣を始めてみてはいかがでしょうか♪