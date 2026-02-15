タレントの王林さんが、自身のインスタグラムを更新。バレンタインデーのオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 王林 】 「VALENTINE 今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん」 オフショットを公開





王林さんは「VALENTINE 今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん」とハート形のバルーンが飾られたカーテン前で、ポーズをとりながら続けて「VALENTINEに着たかったroom wear ﾒﾝｺｲ」と綴っていました。



ルームウェアは光沢のあるピンク色をベースに、小さなハート型がちりばめられ、デコルテも露わなかわいさとセクシーさを兼ね備えたデザイン。







赤いリボンをあしらったシャンパングラスの手元は、ルームウェアと同系色のグリッターローズでネイルを飾り、別のカットでは友達と作ったスイーツ片手に、舌を出しながら、視線をケーキに送るカットも掲載しました。









この投稿にフォロワーは「王 林 ちゃん 、 服装も 可愛いすぎる」「色っぽい」「かわいい」などのコメントを寄せていました。

【担当：芸能情報ステーション】