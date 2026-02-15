ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿選手が15日、自身のインスタグラムを更新し、感謝を伝えました。

佐藤選手は、団体フリーに引き続き見事な演技を披露。4回転3本全て成功させ銅メダルを手にしました。

「Thank you very much for your support！」

そう書き出した22歳は、初めてのオリンピックに感謝を表しました。また投稿には、銅メダルを首に提げた佐藤選手がコーチと笑顔で寄り添う写真や、同日に銀メダルを獲得した鍵山優真選手とのツーショット、フィギア団体の集合写真などを添えました。

投稿の最後には「Grazie！」とイタリア語で感謝を綴った佐藤選手。オリンピック初出場で、団体・個人二つのメダルを獲得した佐藤選手に多くの賞賛の声が贈られています。

さらに、2月6日に22歳のバースデーを迎えた佐藤選手。会場の扉に写真がはられ、公式マスコットのティナが「HappyBirthday！」と吹き出しで添えられたシュールな写真も一緒に投稿しました。

▽佐藤駿選手コメント全文Thank you very much for your support！たくさんの声援をありがとうございました！初めてのオリンピックものすごく緊張しましたが見てくださった皆様の応援がとても力になりました。団体戦、個人戦をこのミラノで滑ることができ幸せに思います。この経験を活かし、次に向けてレベルアップしていきます。ありがとうございました！Grazie！