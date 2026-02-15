解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 和菓子や輝く宝石がヒント【ひらがなクイズ】
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！
今回は、おやつの時間に見かけるものから、特別な日に身につける装飾品まで、キラリと光る言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の爽快感を楽しみましょう。
□□ほん
た□□き
□□りんぐ
だ□□もんど
ヒント：魚の形をした和菓子といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いや」を入れると、次のようになります。
いやほん（イヤホン）
たいやき（たい焼き）
いやりんぐ（イヤリング）
だいやもんど（ダイヤモンド）
耳元で音楽を楽しむための「イヤホン」や装飾品の「イヤリング」の中に、あんこが詰まった「たい焼き」や、美しく輝く宝石の「ダイヤモンド」が隠れていました。「いや」という2文字は、日用品から高級なものまで、身の回りにあるさまざまなアイテムをつないでいます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、おやつの時間に見かけるものから、特別な日に身につける装飾品まで、キラリと光る言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の爽快感を楽しみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
た□□き
□□りんぐ
だ□□もんど
ヒント：魚の形をした和菓子といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：いや正解は「いや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「いや」を入れると、次のようになります。
いやほん（イヤホン）
たいやき（たい焼き）
いやりんぐ（イヤリング）
だいやもんど（ダイヤモンド）
耳元で音楽を楽しむための「イヤホン」や装飾品の「イヤリング」の中に、あんこが詰まった「たい焼き」や、美しく輝く宝石の「ダイヤモンド」が隠れていました。「いや」という2文字は、日用品から高級なものまで、身の回りにあるさまざまなアイテムをつないでいます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)