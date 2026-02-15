音楽を楽しむ機器から和菓子まで。身の回りにある「共通のひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙力をフル回転させて、全問正解の快感を味わいましょう！

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！

今回は、おやつの時間に見かけるものから、特別な日に身につける装飾品まで、キラリと光る言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の爽快感を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ほん
た□□き
□□りんぐ
だ□□もんど

ヒント：魚の形をした和菓子といえば？

答えを見る






正解：いや

正解は「いや」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いや」を入れると、次のようになります。

いやほん（イヤホン）
たいやき（たい焼き）
いやりんぐ（イヤリング）
だいやもんど（ダイヤモンド）

耳元で音楽を楽しむための「イヤホン」や装飾品の「イヤリング」の中に、あんこが詰まった「たい焼き」や、美しく輝く宝石の「ダイヤモンド」が隠れていました。「いや」という2文字は、日用品から高級なものまで、身の回りにあるさまざまなアイテムをつないでいます。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)