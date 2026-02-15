リラックマ×「チュッパチャプス」のプライズ登場！ キャンディを持ったぬいぐるみなどラインナップ
リラックマと棒付きキャンディ「チュッパチャプス」によるプライズが、2月から全国のアミューズメント施設に順次展開される。
【写真】サイズ違いで並べてもかわいい！ リラックマ×「チュッパチャプス」景品一覧
■3ヵ月連続で
今回登場するのは、キャンディを持ったリラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマのマスコットなど全11種のプライズ。
まず2月3週からは、約32cmの「ぬいぐるみXL（全2種）」と、手のひらサイズの「マスコットキーチェーン（全4種）」が並ぶ。
また、3月3週からは、約25cmサイズの「ぬいぐるみBIG（全3種）」がラインナップ。続く4月3週からは、「チュッパチャプス」のロゴに、リラックマたちが集合したキュートなデザインをあしらった「巾着保冷バッグ（全2種）」を用意する。
なお、詳しい導入店情報は、システムサービスの公式Xにて案内される。
【写真】サイズ違いで並べてもかわいい！ リラックマ×「チュッパチャプス」景品一覧
■3ヵ月連続で
今回登場するのは、キャンディを持ったリラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマのマスコットなど全11種のプライズ。
まず2月3週からは、約32cmの「ぬいぐるみXL（全2種）」と、手のひらサイズの「マスコットキーチェーン（全4種）」が並ぶ。
また、3月3週からは、約25cmサイズの「ぬいぐるみBIG（全3種）」がラインナップ。続く4月3週からは、「チュッパチャプス」のロゴに、リラックマたちが集合したキュートなデザインをあしらった「巾着保冷バッグ（全2種）」を用意する。
なお、詳しい導入店情報は、システムサービスの公式Xにて案内される。