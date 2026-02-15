ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男女ハーフパイプ（HP)

に出場しメダルを獲得した3選手が15日、メダリスト会見に出席した。女子は小野光希（21＝バートン）が銅メダルを獲得。男子は戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（19＝チームJWSC）が銀メダルに輝いた。

金メダルの戸塚は、記者から大ファンであることを公言しているMrs. GREEN APPLE（ミセス）に金メダルを獲ったら会いたいと五輪前に話していたことを指摘され照れ笑い。改めて「お会いできたらうれしいですね」とはにかんだ。

試合本番では音楽は聴かないと明かしたが「お風呂で聴いたり、練習でもお気に入りの曲を聴いている」といい、「ライブには毎回参加していますし、スノーボードを頑張るための一つの要因としてあるものなので」とミセス愛を語った。お気に入りの曲は「愛情と矛先」と明かし「その曲の最後に、大丈夫だよって言ってくれる…自分を安心させてくれる歌詞がある。確か7月の（ライブの）チケットが当たっていたので、それを楽しみに練習も五輪も頑張っていました」と照れながらもあふれる思いを口にしていた。