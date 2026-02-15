◆第１３回だるま夕日賞・重賞（２月１５日、高知競馬場・ダート１６００メートル、重）

黒船賞選考競走の重賞に１１頭が出走し、１番人気のオタマジャクシ（牡４歳、高知・雑賀正光厩舎、父トランセンド）が６連勝で重賞２勝目となった。好位から進め、最後の直線で外に出されると、ねじ伏せるように伸びて半馬身差の着差以上の強さだった。永森大智騎手は２０１５年のバーチャルトラック以来、１１年ぶりの勝利となった。勝ちタイムは１分４６秒５。

同馬は昨秋、高知に移籍して１１月の立冬特別から６連勝。大高坂賞に続く重賞連覇とした。馬名意味は「カエルの幼生」となっている。

４番人気のワイドカント（宮川実騎手）が２着。３番人気の１２歳セン馬、グッドヒューマー（吉原寛人騎手）が３着だった。

オタマジャクシの快進撃に、ＳＮＳでは「もう立派なカエルだよ」「めっちゃ強い」「こんな名前でそんなに強いんか」「めっちゃ地方盛り上げててすげえな」「高知の代表として黒船賞に臨む事になるのだろうか」「もうカエルじゃん！？」「既にカエルくらいには強い」と盛り上がっていた。