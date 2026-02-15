◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第２節 千葉０―０（ＰＫ８―９）川崎（１５日・フクアリ）

日本代表・森保一監督はＪ１百年構想リーグの川崎対千葉戦を視察後、取材に対応し、「０―０だったが、両方ともゴール前にいくシーンが多かった。プレーのテンポも良くて面白い試合だった。ＰＫ戦までいって、サポーターの皆さんもすごく盛り上がって、それも含めて楽しい試合を見させてもらった」と振り返った。

ＰＫ戦で２０人中１７人が成功したことには「全体を見て、キックがうまいなと。タイミングの外し方だったり、コースをしっかりついて蹴れることだったり、本当にうまいなと思って見ていた。いろんなＰＫのキックの仕方や、狙い方を、代表でのＰＫキッカーにデータとして示したりできれば。もちろん守備の部分でも、ＧＫがどうやって止めるかという駆け引きから、実際のシュートストップも含めて（分析したい）」と話した。

また、普段から欧州組の映像でのチェックを欠かさない森保監督はミラノ・コルティナ冬季五輪も機会があれば見ているという。「パシュートや、大回転も見ました」と明かした。６月には国民の大きな期待を背負うＷ杯本大会を控え「（各競技）日本代表は、みんなの日本代表だと思っている。いろいろな種目で日本代表として戦うことで、世界（の中）で選手たちは頑張ってくれている。日本のために戦っている人たちを（自身も）応援したいと思っている。お互いそういう（刺激し合う）関係ができればいい」と柔和な表情で語った。