◆ミラノ・コルティナ五輪（１５日、イタリア・ミラノ）

スノーボードの男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が１５日、ミラノ市内でメダリスト会見に臨んだ。２４歳で臨んだ３回目の五輪で悲願成就。この日改めて「オリンピックで金メダルを取るということが夢で、夢に向かってずっとやってきていた。本当に嬉しい気持ちでいっぱいなのと、平昌、北京で自分の滑りをできず悔しい思いをして、８年間このオリンピックに向けて頑張ってきたので、本当にその努力が報われた瞬間だった」と語った。

男子ＨＰの金メダルは、２０２２年北京大会の平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝に続き、日本勢２人目の快挙。平野は、五輪前の大会でのアクシデントで骨折を負いながらも７位入賞を果たしていた。平野は試合後「おめでとうと言ってくれて、ハグしてくれた」と戸塚。帰国後の楽しみとしては「ペットにすぐに会いたい。ワンちゃんが、２匹いて本当にかわいいので。あとはバイクが趣味なので、友達とツーリングなどができれば」と、リラックスした表情で語った。