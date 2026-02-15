辻ちゃん長女・希空（のあ）「平成感ある」「ママそっくり」ランウェイ姿に反響続々【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】辻ちゃん長女ミニ丈×ルーズソックスが「平成感ある」コーデ
鮮やかなピンクに黒のフリルが際立つワンピースにレザージャケット、ルーズソックスとファーハットが可愛らしさを引き立てるスタイルで登場した希空。細い三つ編みを織り交ぜたカールヘアとこのコーディネートには「ルーズソックスに平成感ある」「色味が辻ちゃんぽい」「ママそっくり」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
