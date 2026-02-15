米国に敗れ、準決勝進出に黄信号

ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、カーリング女子１次リーグで、日本（フォルティウス）が米国に４―７で敗れ、連勝を逃した。

同点で迎えた第６エンドに勝ち越されると、第８エンドに３点スチールを許し、３点ビハインドで第９エンドを終えたところで負けを認めた。

接戦の試合が第８エンドに一転した。少しのミスから日本は流れを失い、スキップの吉村紗也香は「中盤まではいい形も作れて、いいゲームができていただけに、この敗戦は悔しかった」と言うしかなかった。

３―４の１点差で迎えた後攻の第８エンド。吉村の最終投は円心によせて１点を狙うドローショット。だが石は予想に反して減速せず、ハウスの奥深くまで滑っていった。痛恨のミスで米国に３点が入り、勝機を逸した。吉村は「思ったより滑り、大事な局面で決めきれずに相手に流れがいってしまった」と顔をしかめた。

これで苦しい３敗目。上位４チームの準決勝進出に黄色信号がともったが、まだ可能性は残されている。

サードの小野寺佳歩は大会前、「私たちは何度も勝たなければ終わるという試合を経験し、何でも言い合えるチーム。五輪の舞台ではチームの力を試される」と決意を口にしていた。初日に２連敗した後も、時には涙を流すほどチームでじっくり話し合った。直後に強豪スイスを倒せたのは偶然ではなかったはずだ。

崖っぷちになった時こそ、苦難をともに乗り越えてきたフォルティウスの結束が試される。（浜口真実）