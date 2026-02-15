「度肝抜かれた」「上手すぎてビビる」神村学園→いわきMF荒木仁翔、Jデビュー戦で4人振りきる衝撃アシスト!!
[2.15 J2・J3百年構想リーグ第2節 いわき 3-1 福島 ハワスタ]
神村学園高出身のルーキーMF荒木仁翔が15日、J2・J3百年構想リーグEAST-B第2節の福島ユナイテッドFC戦でJリーグデビューを飾ってさっそくゴールを演出した。
荒木は出番がなかった開幕節に続くベンチ入りで、この試合の後半30分に左ウイングバックで交代出場した。するとファーストプレーで左サイドを駆け上がり、ペナルティエリアに入るところでボールを受けるとトラップから左足一閃。ゴール右上を狙ったシュートはわずかに枠の上に飛んで2タッチでのプロ初ゴールとはならなかったが、いきなり存在感を放った。
そうして迎えた2-1でリードする後半43分、左サイドでボールを受けた荒木がゴールライン際からクロスを上げると見せかけて切り返し、カバーに来た2人目は股抜き突破。そこから最初にプレスに来た選手の再カバーを含めた2人の間を抜けてペナルティエリア内に切り込むと、4人目に対しては縦への仕掛けでパスコースを作ってラストパスを出した。
このパスが相手DFの足をかすめてMF村上陽斗に繋がり、村上はゴール右へ流し込んで勝利を決定づける決定的な追加点をゲット。荒木は後半アディショナルタイムにも絶妙なクロスで決定機を演出し、チームはそのまま3-1で逃げ切って福島ダービーを制した。
荒木は3月に高校卒業を控える18歳。今年度は神村学園でインターハイと全国高校サッカー選手権の2冠を達成し、選手権では1ゴール5アシストの活躍で高卒プロ入りを果たした。そうしたルーキーの活躍にSNS上では「ヤバすぎ」「とてつもない選手」「度肝抜かれた」「上手すぎてビビる」と絶賛のコメントが相次いだ。クラブも「センセーショナルなデビュー」と綴ってプレー集を公開している。
なお同じくいわき加入の神村学園主将DF中野陽斗は開幕から2試合連続でフル出場している。
Sensational debut pic.twitter.com/4t7q5rTm1n— いわきFC (@IwakiFcOfficial) February 15, 2026