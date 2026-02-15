GK中村航輔が古巣・福岡戦で6年ぶりJ出場、C大阪完封デビュー!! MF阪田澪哉はダービーPK戦失敗乗り越え2アシスト
[2.15 J1百年構想リーグ第2節 福岡 0-2 C大阪 ベススタ]
セレッソ大阪は15日、アーサー・パパス監督が体調不良で不在となったJ1百年構想リーグ第2節でアビスパ福岡を2-0で破って今季初勝利を収めた。福岡は開幕節でゴールを奪った特別指定MF前田快(神奈川大)がメンバー外だった。
開幕節でPK戦を制した福岡と、PK戦で敗れたC大阪の対戦。C大阪は新加入GK中村航輔がゴールを守った。日本代表歴も持つ中村は2013年に柏レイソルでプロキャリアを始め、15年には福岡へ期限付き移籍。その後柏でプレーした後に21年から25年1月までポルトガルのポルティモネンセでプレーした。この日が6年ぶりのJリーグでのプレーとなった。
C大阪は優勢気味に試合を進めると前半19分、MF阪田澪哉のクロスをFW櫻川ソロモンが頭で合わせて先制した。横浜FCから加わった櫻川は加入後初ゴールとなった。さらに同44分、MF柴山昌也のスルーパスで阪田が右サイド深くを取って折り返すと、MFチアゴ・アンドラーデが右足で合わせて2-0とした。
阪田は開幕節のガンバ大阪戦に出場するもPK戦でキックを失敗し、PK4-5の敗戦と苦杯を舐めていた。この日はサポーターから激励の横断幕も掲示されるなかで2アシストと結果を残した。
なおもC大阪は後半6分、柴山のスルーパスでアンドラーデが抜け出すと、飛び出してきたGK小畑裕馬が防いだこぼれ球に柴山が反応。柴山はGKが不在のゴールへシュートを放つも左ポストに嫌われた。
なかなかチャンスを作れない福岡は後半11分、ショートカウンターからFW佐藤颯之介が連続でシュートを放ったが1本目は相手にブロックされ、2本目は枠の上に外れた。同25分にはFWシャハブ・ザヘディがロングボールに反応して最終ラインの背後に抜け出しかけたもののオフサイドだった。
C大阪は後半42分、柴山がGKを引きつけてヒールで落としたボールをMF石渡ネルソンがシュートしたが相手にブロックされて3点目とはならず。直後にFC今治から加入したMF横山夢樹が加入後初出場となった。試合はそのまま終わり、C大阪が完封勝利を収めた。
