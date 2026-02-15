西川貴教が絶望からの再生と救いを熱唱！最新曲「Ignis -イグニス-」先行配信開始&MV解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西川貴教の最新曲「Ignis -イグニス-」先行配信が開始し、Music Videoが解禁された。

■「かつてない西川貴教」が味わえる熱い情熱の歌に注目！

先行配信がスタートした「Ignis-イグニス-」は、現在放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされたロックナンバーで、絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡がれた歌詞と、まるで火花が散るようなヒリヒリとした緊張感と胸を熱くさせる情熱を感じさせるサウンドが融合。

楽曲プロデュース及び 作編曲をTeddyLoid、作詞をTOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)が手掛けた”かつてない西川貴教”を提示する1曲となっている。同曲のパッケージ版は2月18日に発売される。

同時に公開されたMVは、燃え盛る仮想空間を舞台に西川が数多くの敵と対峙する、CGやVFXを駆使したバトルアクション。 作品の世界観はもちろん、タイアップの「消防」ともリンクした、熱量溢れる映像になっている。監督は気鋭の映像ディレクター荒船 泰廣（EPOCH）が務めた。

■リリース情報

2026.02.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Ignis-イグニス-」

2026.02.18 ON SALE

SINGLE「Ignis-イグニス-」

■【動画】西川貴教「Ignis-イグニス-」MV

