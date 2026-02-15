◇女子ゴルフ INTLOOPグループ・レディース・カップ第1日（2026年2月15日 千葉・平川CC＝6419ヤード、パー72）

2日間36ホールで争われるツアー外競技が開幕し、第1ラウンドがプロアマ戦形式で行われた。

プロ2年目の青木香奈子（25＝マイナビ）は3バーディー、4ボギーの1オーバー73で回った。首位と4打差の15位で滑り出し「バーディーは取れたけど奥に外すミスが多かった。飛びすぎて奥に行って下りで3パットしちゃうことが結構あった。そこが悔しいけど、後半は少しずつ合ってきた。距離あわせを明日も挑戦できる」と息をついた。

1月下旬から約2週間ハワイで合宿を行い、恵まれた環境で練習とラウンドをこなした。休日にはワイキキデビューも果たした。当初は水着で行くプランだったが「スニーカーにジーンズにTシャツで“泳ぐ気ないだろ”的な格好で散歩しました。でもリフレッシュできた」と笑った。

オフは7〜8キロを目標に体重増に取り組んでおり現在5キロ増。筋トレの成果もありヘッドスピードが上がり飛距離も伸びた。

副作用でアイアンショットのキャリーが10ヤード弱も伸びたため縦距離を合わせるのに苦労していて、ピンをオーバーするミスが多いのは想定内。「ゴルフが楽になりそうな気がしている」と前向きに捉えている。

QTランク71位で主戦場は下部ツアーだが、レギュラーツアー開幕戦ダイキンオーキッド・レディースの出場が確定。Vポイント×SMBCレディース、アクサ・レディースを含め3月の3試合でできるだけポイントを稼ぎリランキングをクリアしたいところ。

「ダイキンで流れが決まってくる。いいところに入れたらトントントンと行けそうな気がするので、思い切りのいいゴルフをしたい」と青木はスタートダッシュを目指す。