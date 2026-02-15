◇練習試合 ロッテ4―1ヤクルト（2026年2月15日 ANA BALL PARK浦添）

高卒4年目の田中が今季初登板となったヤクルト戦で2回を2安打無失点と上々のスタートを切った。初回1死から丸山和に中前打、盗塁を許したものの、オスナを遊ゴロ、北村を左飛に打ち取り無失点。2回も1死から増田に中前打されたが、伊藤を遊ゴロ、続くモンテルを空振り三振に仕留めた。

右腕は「しっかり真っ直ぐでゾーン内で勝負できたところがすごい良かったと思います。今季初戦だったんで、しっかり自分のボールを投げるっていうところも大事ですし、新しいボールもあるので、そういったところのバッターの反応を見ながら投げられたんで、内容としても納得できるものだったかな」とうなずいた。

今季から球速の違う2種類のフォーク使い分け、スライダーは軌道を横方向に変えた。速いフォークでは狙い通りにゴロを打たせ、クイックでもこの日最速の151キロと1キロ差の150キロを記録するなど、チーム全体としても個人としても取り組んできたクイックモーションやけん制球でも成果を見せた。

「去年と違ってランナーが出た状態だとしても、しっかりバッターと戦えてるっていうのは成長した部分かなと思います」

昨季は13試合に登板して3勝5敗、防御率48。今季は開幕ローテーション入りが期待されている。右腕は「開幕ローテも狙ってますけど、開幕投手っていうところも誰よりも狙ってオフシーズン過ごしてきましたし、とにかく結果を残して評価してもらえるように今はそこを目指して頑張ってます」と改めて開幕投手に意欲を示し、「とにかく先発としてどれだけゼロを並べられるかが勝負。しっかり数字にこだわってやりたい」と意気込んだ。