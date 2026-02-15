巨人は１５日、今季初の対外試合となる練習試合・広島戦（那覇）に２―４で敗れた。先発したドラフト１位の即戦力左腕、竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）は２回２安打無失点、１奪三振の内容でデビュー登板を終えた。

「ちょっとばたついた」と振り返った初回は、先頭のドラ１ルーキー・平川に中前打、３番・坂倉に右前打を許すなど、ボール先行で走者を背負った。それでも５番・秋山を三塁・石塚の好守にも助けられ三ゴロに打ち取り無失点。２回は中村奨を右飛、勝田を空振り三振、渡辺は左飛と三者凡退で抑えた。

プロ初の対外試合での登板にも「普段と変わらずマウンドには上がれた」と淡々。「結果ゼロで２イニング終えられたので、よかったのかなと思います」と自己評価した。

阿部監督は竹丸について「課題はあると思って見てました。まだこれからだと思います」と今後の成長に期待すると、杉内投手コーチは「ブルペンの球もいいけど、実戦になると慌てることもない。実戦向きですね」と評した。

初めて対峙した相手は竹丸の地元球団の広島。「高校時代だとちょうど広島が３連覇した時で、菊池（涼介）選手とか見てましたね」と振り返り、「プロ野球選手として対戦できたので良かったというか、プロ野球選手になったんだなと感じました」と感慨を口にした。