辻希美「引っ越しします」 工事中の“豪邸”を披露し話題
モーニング娘。元メンバーでタレントの辻希美が、15日までにオフィシャルブログを更新。工事中の“豪邸”を披露した。
【写真】辻希美、工事中の広々とした部屋を公開
「引っ越し」と題したブログの中で辻は、自宅リビングの引越しをすることを告白。「と言うのも今日から床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑」と説明。工事中のリビングを写真で披露しつつ「とんでもない大工事です でもでも…早く床があったかくなるといいな」とコメントしている。
■辻希美（つじ のぞみ）
1987年6月17日生まれ。東京都出身。アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバーで、2007年に俳優の杉浦太陽と結婚。長女・希空が芸能事務所への所属を発表したことも話題になっている。
引用：「辻希美」オフィシャルブログ
