MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が2月19日19時から配信される。放送72回目の番組ゲストにはDEZERTがアナウンスされていたが、このたびさらなる豪華ゲストとしてKen（L’Arc-en-Ciel）の出演が決定した。

今回の追加出演は、DEZERTが2月28日（土）にリリースする新曲「音楽」にKenがプロデューサーとして参加している縁によるもの。以前から交流を重ねてきたKenとDEZERTだが、番組では楽曲制作の裏側や、レコーディング現場でのやり取りなど、外ではなかなか語られることのないエピソードにも触れられる予定だ。

Kenがプロデューサーという立場から見たDEZERTの魅力、楽曲「音楽」に込めた意図、制作当事者同士だからこそ語れるトークに注目が集まる。

また番組後半のMAVERICK CHANNEL会員限定パートでは、KenとDEZERTが共に参加するゲーム企画も実施予定。制作秘話から番組ならではの企画まで広く楽しんでほしい。

Ken(L’Arc-en-Ciel)

DEZERT

