MUCC逹瑯とNoGoD団長の配信番組『いじくりROCKS！』、72回目の追加ゲストにKen(L’Arc-en-Ciel)が登場
MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が2月19日19時から配信される。放送72回目の番組ゲストにはDEZERTがアナウンスされていたが、このたびさらなる豪華ゲストとしてKen（L’Arc-en-Ciel）の出演が決定した。
今回の追加出演は、DEZERTが2月28日（土）にリリースする新曲「音楽」にKenがプロデューサーとして参加している縁によるもの。以前から交流を重ねてきたKenとDEZERTだが、番組では楽曲制作の裏側や、レコーディング現場でのやり取りなど、外ではなかなか語られることのないエピソードにも触れられる予定だ。
Kenがプロデューサーという立場から見たDEZERTの魅力、楽曲「音楽」に込めた意図、制作当事者同士だからこそ語れるトークに注目が集まる。
また番組後半のMAVERICK CHANNEL会員限定パートでは、KenとDEZERTが共に参加するゲーム企画も実施予定。制作秘話から番組ならではの企画まで広く楽しんでほしい。
■音楽情報ライヴ『いじくりROCKS！』#72
配信日時：2026年2月19日(木)19:00〜
MC：逹瑯(MUCC)
アシスタントMC：団長(NoGoD)
ゲスト：Ken(L’Arc-en-Ciel)、DEZERT
Mr.JACKが斬る！ゲスト：マーキュロ
・YouTube https://youtube.com/live/dIYJO1LViZE
・ニコニコ生放送 https://live.nicovideo.jp/watch/lv349849833
