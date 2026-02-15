◇プロ野球ファーム・社会人野球練習試合 ヤマハ１２―０ハヤテベンチャーズ静岡（１５日・草薙球場）

昨秋の社会人野球日本選手権で９年ぶりに優勝したヤマハが１５日、草薙球場でプロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡と今季初の練習試合を行い、１２―０で大勝した。６番捕手でスタメン出場した清水智裕（２３）＝中部大出＝が、２打席連続適時二塁打を放つなど３安打２打点と大活躍。盗塁を刺すなど強肩も披露した。

長打力が武器」と公言する清水が、バットで存在を示した。２回表の守りで捕邪飛を落球した直後の攻撃だ。無死一塁から左中間への先制適時二塁打を放ってミスを帳消し。３回にも技ありの右翼線へのタイムリー二塁打を放ち、「気切り替えることはできたかな」と、うなずいた。

１８１センチ、９５キロの恵まれた体で、打てる捕手として大学時代から注目された逸材。「目標はプロ」だが、その前にチームでレギュラーを確保するのが先決だ。それには、不動のレギュラーを務める大本拓海（２８）が立ちはだかる。「キャッチング、配球、すべてを参考にしています」と、清水。昨年は都市対抗４強、日本選手権Ｖに導いた大黒柱との競争に勝たなければ、正捕手の座は手に入らない。

大卒２年目。「今年は大事な年。まずは、都市対抗の予選で、使ってもらえるように、スタッフ、投手陣から信頼される捕手になりたい」。ヤマハのレギュラー取りへ、清水がアピールを続ける。