今、コレがキテる！？【40・50代】控えめだから真似しやすい♡「大人の上品ウルフ」

大人女性の間で、今年もますます注目を集めそうな上品ウルフ。これまでのウルフカットと比べてシャレ感は控えめな印象で、40・50代の日常にもナチュラルに馴染むのが魅力です。今回ご紹介するのは、若々しさを演出できそうな「大人の上品ウルフ」。無理なくこなれ感を演出できるヘアスタイルをぜひ試してみてください。

まとまりやすく扱いやすいプチウルフ

レイヤーカットを控えめに入れ、まとまり感が演出されたプチウルフ。首元でくびれるメリハリのあるシルエットが全身をバランスよく見せてくれそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とコメントしています。

忙しい大人女性のライフスタイルにフィット

こちらは、肩の位置で外ハネになる上品ウルフ。毛先は肩にあたってナチュラルに外ハネになり、弾むような動きでアクティブな雰囲気を与えてくれそうです。@kitadani_koujiroさんは、「結んでも良し、ワンカールでも」とコメント。いざという時に結べる長さのあるヘアスタイルは、忙しい大人女性の日常にフィットするはず。

クセやうねりを活かしてニュアンス感アップ

ヘアスタイリストの@rico_salonさんが、「ご自身のゆるりと動くクセをいかして外ハネに」「ウルフっぽく」とコメントしている上品ウルフ。髪のクセやうねりが気になる人も、控えめなウルフカットにより、ほど良くオシャレに活かせそうです。年齢と共に髪質が変わったという人も、前向きにオシャレを楽しめるかも。

ウルフカットで遊び心をプラス

こちらは、ウルフ感がやや強めながらナチュラルな雰囲気。顔まわりのレイヤーカットで、小顔見えも叶うかも。ヘアスタイリストの@t.ikeda214さんは、「いつものスタイルに + 遊びゴコロを」とコメント。ヘアスタイルがマンネリ気味の人も、上品ウルフなら気分をガラッと変えられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@rico_salon様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri