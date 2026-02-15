◆Ｊ１百年構想リーグ▽第２節 Ｇ大阪０―０（ＰＫ２―３）名古屋（１５日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪は、今季ホーム初戦で名古屋にＰＫ戦の末に敗れ、初黒星を喫した。

開幕節・Ｃ大阪戦（７日・ヤンマー）をＰＫ戦の末に制したＧ大阪は、そのダービーで元日本代表ＦＷ宇佐美貴史が左足肉離れを発症。頼れる３３歳の前主将を欠く布陣で臨んだ。

前半２７分、Ｇ大阪はペナルティエリア内でパスを受けたＦＷジェバリが左足シュートでゴールネットを揺らしたが、ビデオ判定の結果、オフサイド。同アディショナルタイムにはＤＦ初瀬亮がＦＫから左足で直接ゴールを狙ったほか、ＭＦ安部柊斗が右足ミドル、南野がヘディングで先制を試みたが、いずれも外れ、前半は０―０で終了した。

後半、Ｇ大阪は２３分までに交代枠を使い切った後、負傷者が出て、１０人で戦う試合展開に。両チームとも最後までゴールを奪えず、試合はＰＫ戦に突入した。

ＰＫ戦は、Ｇ大阪の東口、名古屋のシュミットと両ＧＫが奮闘。Ｇ大阪は３人、名古屋は２人が失敗し、Ｇ大阪はＰＫ戦２―３で敗れ、今季初黒星を喫した。名古屋は開幕２連勝となった。