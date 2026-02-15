北京五輪銀メダリストのアレクサンドラ・トルソワ

ミラノ・コルティナ五輪は連日、盛り上がりを見せている。そんな中、前回の2022年北京五輪のフィギュアスケートでメダルを獲得したロシアの天才少女の今が注目を集めている。

それはアレクサンドラ・トルソワだ。

ジュニア時代から4回転ジャンプを跳び、異次元の身体能力を武器に世界ジュニア選手権を制覇。シニア転向後もアンナ・シェルバコワ、アリョーナ・コストルナヤとともにロシア3人娘としてフィギュア界を席巻した。前回の北京五輪は17歳で出場。4回転5本に挑む異次元のジャンプ構成で女子シングル銀メダルを獲得し、世界のトップスケーターとして名を馳せた。

その後はロシアが国際大会から除外され、トルソワは19歳でロシアの男子スケーター、マカール・イグナトフと結婚。昨夏には21歳で第1子が誕生している。ちょうどミラノ・コルティナ五輪開催中の15日に自身のインスタグラムを更新し、夫と我が子と仲睦まじい様子を投稿した。

ファンからは「このかわいらしいカップルがいつまでも幸せでありますように」「私の一番好きなカップル。クイーンに幸あれ。素敵な家族」「幸せそうなサーシャを見られて嬉しい」「私のアイドルが幸せでありますように」「本物のラブストーリー」「本当に美しい2人。ハッピー・バレンタインデイ」などの声が寄せられ、今も根強い人気ぶりを示している。

女子ショートプログラムは17日（日本時間18日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）