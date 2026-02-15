元阪神監督の矢野燿大氏（57）が14日放送のBSフジ「ゴルフ大好き 対決！我ら野球人」（土曜前7・00）にゲスト出演。現役時代を振り返った。

現役時代に阪神でチームメートだった元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）とのゴルフ対決。そのなかで、現役時代のお互いの印象を語ることになった。

まずは1学年後輩の片岡氏が「やっぱり、扇のかなめっていいますけど、そんなに多くを語られないんですけど、矢野さんがキャッチャーにいることでチームが締まったっていうんですかね。そういうふうな感じがしますし、よう打たれたですよ。バッティングが良かったっていう僕の印象ですね。だって3割打てる人が7番、8番にいるわけやから。そりゃ点入りますよ」と“打てる捕手”だった当時を回想した。

すると、矢野氏は「7、8（番）はね、藤本（敦士）と僕で結構打ったんで。それは良かったですけどね」とサラリ。

「あっちゃんもケガもね、いろいろありながら。気持ちで野球やるタイプ。やっぱりそれに周りが影響されるっていうか。“片岡さん、こんなにやってるし”とか“あっちゃん、こんなにやってるし”とか。やっぱりそういうのは常に感じ取らせてもらえる選手なので。やっぱり星野（仙一）さんがね、“何がなんでも来い”って言うのもね、よく分かりますよね。結果だけじゃなくてね、そういうところもあったと思うんでね」と星野仙一監督（享年70）が就任直後に片岡を日本ハムから阪神へFA移籍させた背景についても想像していた。