◇明治安田J1百年構想リーグEAST第2節第2日 東京V2―1柏（2026年2月15日 三協フロンテア柏スタジアム）

東京Vが途中出場の選手の活躍などで柏に逆転勝ちし、東の首位に立った。前半先制されたが、後半13分にMF福田湧矢（26）、MF山見大登（26）らを投入し、それが当たった。18分に左サイドのFKを山見が蹴ると、ゴール前でFW染野唯月（24）が頭で合わせて今大会初ゴール。後半47分にはこぼれ球を福田がシュートし、昨季はカップ戦を含めて1分け3敗と苦戦した柏に逆転した。

城福浩監督（64）は「昨年は4試合で悔しい思いさせたのでサポと喜べたの良かった。前半もっと失点してもおかしくなかった。左サイドでエラー頻発、決定機作られた。後半走力で上回れる自信があったので、前半1失点で終わったのがすべて」と振りかえる。

染野も「山見がいいボールをあげてくれたので、触るだけでした。前半4、5点取られた内容だが、耐えてワンチャンスをものにしたのが大きかった。今年は昨季以上にハードな練習をしていて、90分終わるまで走れるメンタリティーや体づくりしている。この2試合しっかり出ている」と振りかえる。

キャンプで足を痛めて調整中だった福田も「元々ベンチに入る予定がなかったが、おととい呼ばれていけるかと言われた。シュートは迷わず、打つしかないと思った」山見も「FKはインスイングで入るようなボールを狙ったら何とかなるかと思った。いいところに飛んだ」と、笑顔を見せた。