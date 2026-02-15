◎夫人と愛娘がヤクルト戦をスタンドで観戦したロッテ・山口は9回に同点ソロを放ったものの、「最後の打席だけ帰ってました。ありえへん！」。勇姿を見せることはできなかったようです。

◎DeNA・筒香は春季キャンプを初めて訪れた記者を見つけると「ちょっと、隠しマイクがネタ枯れしたから来たんでしょ？隠しマイクを探しに来たの？」。主将、すみません、頂きました。

◎元巨人の松井秀喜氏が、激励のため侍ジャパンの宮崎事前合宿に2日間滞在。ソフトバンク・牧原大は同じ左打者だったが「いやあもう、話せないです…。見られただけで満足です」。そりゃ緊張します。

◎練習試合の先発に向け、試合前練習を終えた巨人のドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）は投手陣からの拍手で見送られるチーム恒例の儀式を初体験。3度振り返っても終わることはなく「もう大丈夫です…」と苦笑いを浮かべていました。

◎オリックスキャンプ地の露店に突如、西川と太田が現れて買い物をする姿にファンは大盛り上がり。理由を聞かれた太田は「なんか、唐揚げのいい匂いがしたから…」。食欲をそそられたようです。

◎阪神・高寺は帰りのタクシーに乗り込んで出発を待っている際に、子供から大声でサインをねだられ「はーい！喜んで行きます！」。離れた場所まで小走りで向かいました。