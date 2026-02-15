父・学さんの前で悔し涙…スキージャンプ男子ラージヒル二階堂蓮が銀メダル「気持ち切り替えて絶対金取りに行く」 ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナオリンピックは15日も日本勢が大活躍です。
スキージャンプの二階堂蓮選手（24）が、今大会3つ目のメダルとなる銀メダルを獲得しました。
スキージャンプの男子ラージヒル。
ここまで2つの銅メダルを獲得している二階堂蓮選手は、1回目に140メートルのビッグジャンプ。
1回目を終えトップに立ち、日本勢28年ぶりの金メダルに大きく近づきました。
しかし2回目。
スロベニアのプレブツ選手が二階堂選手を超える141.5メートルのビッグジャンプを決め、プレッシャーをかけました。
チームメートも見守る中、悲願の金メダルがかかる二階堂選手の2回目は、トップにはあと少し届かず銀メダル。
これで今大会3つめのメダル獲得となりました。
それでも、元ジャンパーの父・学さんの前では悔し涙があふれました。
二階堂選手の父・学さん：
今通過点だから！蓮！まだまだ！あと1試合ある！がんばろう！
目を赤く腫らし表彰台に上る息子を、学さんはガッツポーズでたたえました。
男子ラージヒル 銀メダル・二階堂蓮選手：
本当に悔しいですね。まだ種目も1種目残っているので、気持ち切り替えて次は絶対金メダル取りに行きます。