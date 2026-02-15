「眩しいです」安藤サクラ、グラミー賞会場でのスーツ姿＆映画監督の姉との2ショット！ 「かっこよすぎ」
俳優の安藤サクラさんは2月15日、自身のInstagramを更新。日本時間で2日に開催されたグラミー賞のレッドカーペット上での姿を披露しました。
【写真】安藤サクラ、グラミー賞会場でのショット
「かっこよすぎます。まぶしい」安藤さんは「グラミー賞 So honored to attend the GRAMMYs. Thank you so much.」とつづり、8枚の写真を投稿。黒いパンツスーツにお団子ヘアの安藤さんがグラミー賞会場のレッドカーペットに立つ姿や実姉で映画監督の安藤桃子さんとのツーショットを披露しています。
コメントでは「眩しいです、、、」「かっこいい！ 最高です！」「かっこよすぎます。まぶしい」「いつも、かっこよ」「卒業式みたいな椅子！ おしりが痛くなりそう！ あんどぅー姉妹きゅーとだ」と称賛の声が寄せられています。
「安藤姉妹！」3日の投稿では、「安藤姉妹！」とつづり、姉・桃子さんとのツーショットを披露している安藤さん。ポップコーンが入ったシャネルのロゴ付きパッケージを片手に映画を鑑賞しているようです。ファンからは「変わらず憧れなお美しいお二人」「最高の姉妹」「すんごい素敵な写真！」「最強姉妹」「豊臣兄弟！！ 的な」「同じ女性としてすごく憧れますまじかっけえっす」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
