８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが１５日、神奈川・横浜市のＫアリーナ横浜で５日間にわたって開催されてきた「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」のラストを飾る単独公演を行った。

デビューから勢いを増し続けるＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴは場内の大歓声に迎えられて登場し、全１４曲を熱唱。アンコールでは、ファンとビジョンで新ＭＶを鑑賞後、突如これまでの歩みをたどる映像と「炎のファイター」が流れ、アントニオ猪木の「迷わず行けよ。行けばわかるさ！」のメッセージとともに８月２５、２６日にデビュー２周年ライブをグループ初となる日本武道館で２ＤＡＹでの開催となることも発表された。

メンバーが口々に「うれしい！」と声を上げ、増田彩乃も「日本のアーティストとして活動している中で、日本武道館という名誉ある場所でライブをさせていただけるのは、めちゃめちゃ大きいこと」と歓喜。興奮冷めやらぬまま、最後はデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」で公演を締めくくった。

「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」は１１日に開幕し、１１日と前日１４日にはＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．に所属する全グループが参加してのライブを展開するなど、５日間合計で約６万人のファンを集めた。