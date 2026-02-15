CORTIS、K-POPアーティスト初の快挙 アメリカ「NBAオールスター・セレブリティ・ゲーム」ハーフタイムショー登場に反響
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が14日（日本時間）、アメリカ・カリフォルニア州のキア・フォーラムで開催された『2026 Ruffles NBAオールスター・セレブリティ・ゲーム』のハーフタイムショーに出演した。
【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS
同イベントは、NBAオールスター・ウィークを象徴する行事のひとつで、スポーツ界のスターや俳優、アーティストらがチームを組んで対戦する人気イベント。この歴史ある舞台で韓国アーティストが公演を行うのは、今回が初となる。
「ビルボードチャートに旋風を巻き起こしたK-POPセンセーション」というMCの紹介とともにCORTISが登場すると、客席からは試合中の得点シーンを上回るほどの大歓声が沸き起こった。グループの代表曲「GO！」と「FaSHioN」を立て続けに披露し、会場のボルテージは最高潮に。5人のメンバーは新人とは思えない圧倒的なステージ支配力を見せつけ、スポーツファンに強烈な印象を刻み込んだ。会場の至る所では、サビを合唱する観客の姿も捉えられた。
CORTISは前日の13日、ロサンゼルス・コンベンションセンターで開催された『NBAクロスオーバー・コンサートシリーズ』にヘッドライナーとして出演し、チケットは完売を記録。人種や性別、年齢を問わず、多くのファンが会場に集結した。さらに、NBAオールスターやビルボードは公式SNSを通じてCORTISにスポットを当てたコンテンツを公開した。映像内では「CORTISを見るためにここに来た」と語るファンの声をはじめ、「情熱とエネルギーに満ちあふれている」「インスピレーションを与えてくれるグループ。唯一無二の何かがある」とCORTISの魅力を語るコメントが相次いだ。
現在、メンバーはNBAを広報する「Friends of the NBA」としても活動している。13日に行われたLAレイカーズ対ダラス・マーベリックス戦の中継では、現地解説者が「最も好きなK-POPグループの1位はCORTISだ。きょうメンバーに直接会った瞬間、その順位が入れ替わった」と言及。その発言シーンがSNSで拡散されるなど、CORTISへの関心は多方面へと広がりを見せている。
