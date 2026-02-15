£Ã£Õ£Ô£É£Å £Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤¬£¸·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡¡ÁýÅÄºÌÇµ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç¤¤¤»ö¡×
¡¡£¸¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡×¤¬£±£µÆü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡¡£´£ô£è¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡¡£Ì£É£Ö£Å¡Á£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¡¢º£Ç¯£¸·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç£²£Ä£Á£Ù£Ó¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥ï¥é¥Ü¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£µÆü´Ö¡¢½Ð±é¤¹¤ë£´¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¡¢ÀîËÜ¾ÐÎÜ¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥¹¥È½é¤Î£Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸ÃÂº×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ç¡ÖÀ¸ÃÂº×¤ËÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¤¤¦¿Í¤¬¥¥å¡¼¥Æ¥¹¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤é¤ÈÃå¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÀèÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¤æ¤á¤ß¤ë¥×¥ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¤È¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤æ¤á¤ß¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¤ò½éÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¿·¶Ê¡Ö¤æ¤á¤ß¤ë¥×¥ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¸å¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢£¸·î£²£µ¡¢£²£¶Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£²¼þÇ¯¸ø±é¤È¤·¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡££¸¿Í¤ÏÂç´î¤Ó¤·¡¢ÀîËÜ¤Ï¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢ÈÄÁÒ²ÄÆà¤Ï¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤òÉðÆ»´Û¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£ÁýÅÄºÌÇµ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÌ¾ÍÀ¤¢¤ëÉðÆ»´Û¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç¤¤¤»ö¡£ÀäÂÐ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£