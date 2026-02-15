¡ÚÀÅ²¬¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤¿¤Á¤¢¤ª¤¤¾ÞÁèÃ¥Àï¡Û°µ´¬¡ª µÈÅÄÂóÌð¤¬¤Þ¤¯¤ê¤Çº£Ç¯½éÍ¥¾¡¡Ö¤¤¤¤´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç·§ËÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¡×
¡¡ÀÅ²¬¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¡¤¿¤Á¤¢¤ª¤¤¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£±£µÆü¤Ë·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢µÈÅÄÂóÌð¡Ê£³£°¡á°ñ¾ë¡Ë¤¬¹ë²÷¤Ê¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯£³·î¶ÌÌî°ÊÍè¡¢ÄÌ»»£¸²óÌÜ¤Î£Ç·À©ÇÆ¤Ç¼¡¤Ë¹µ¤¨¤ë£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Ê·§ËÜ¡¢£²·î£²£°¡Á£²£³Æü¡Ë¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬£ÓÈÉ¤ÎÄìÎÏ¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÌò¼Ô¤¬°ã¤¦¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¿¼Ã«ÃÎ¹¤ÎÀè¹Ô¤ò¥¢¥Ã¥µ¥ê¤È¤Þ¤¯¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ§¤ß½Ð¤·¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾å¤¬¤ê£±£±ÉÃ£°¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£ÃÏ¸µÎ¾¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐµÈÅÄ¤ÎÆÈ¤êÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¼Ã«¤µ¤ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ÂÇ¾â¤ÇÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¡£¤¢¤ì¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤¿¤À¡¢µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼Ö¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿£·£¶£°£°¿ÍÄ¶¤Î´Ñ½°¤Ë¤Ï²ñ¿´¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡ÖÏ¢Æü¡Ê¿ù±º¡ËÐÒ¸ã¤µ¤ó¤äËÙ¹¾¡Ê¾Ê¸ã¡Ë·¯¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£·è¾¡¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£Æ°¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤À¤±¶¯¤¤µÈÅÄ¤¬½éÆüÆÃÁª¤«¤é½à·è¤Þ¤Ç¤ÏÈÖ¼ê²ó¤ê¡£º£Àá¤Ï´ØÅì¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È×ÀÐ¤Î¼è¤ê¸ý¤ÇÌó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ç·À©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢¼¡¤Ë¹µ¤¨¤ë£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Ï³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤¤´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç·§ËÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£¼«ÎÏ¤Ç¤âÈÖ¼ê¤Ç¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÂÄê¤¹¤ë¸½ºß¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ÏÎØ³¦¶þ»Ø¡£º£Ç¯¤Ïà¥è¥·¥¿¥¯¤ÎÇ¯á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¿¡£