ヤンキースなどで活躍し、引退後の２０１３年には国民栄誉賞も受賞した日本球界のレジェンド・松井秀喜氏が、１５日に宮崎市内で行われた侍ジャパンの事前合宿を視察後、報道陣の取材に応対。「ただただ皆さんの幸運を祈りたい。応援するだけです」と後輩ナインたちにエールを送った。

前日１４日から計２日間、激励のため侍キャンプを訪問していた松井氏の元には佐藤輝、森下（ともに阪神）ら多くの現役選手たちが、教えを仰ぎに足を運んだ。「森下選手は、去年の長嶋茂雄さんの追悼試合でいきなりホームランを打っていましたよね。『気まずかったです』と本人も言っていました（笑い）」と会話の一端を明かした。

松井氏とグラウンド上で１時間以上話し込んだ井端監督は「ジャッジが若い頃から今に至るまでの成長過程を（松井氏）に聞かせて頂いた」と振り返る。

現在もヤンキースのＧＭ特別アドバイザーを務める松井氏は、米国代表の主将としてＷＢＣ本大会に臨むジャッジのプロでの歩みを、マイナー時代から知るひとり。井端監督も「（ジャッジは）とても頭がいい選手なのだなという印象です。仮に弱点を見つけても、次の打席までには修正できる打者なのだろうと思いました」と松井氏の話に感銘を受けたと語った。