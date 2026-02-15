1児の母・田中れいな、ほっそり美脚際立つミニスカコーデ披露「美人ママすぎる」「眩しい」
【モデルプレス＝2026/02/15】元モーニング娘。の田中れいなが2月14日、自身のInstagramを更新。子供服の展示会を訪れた際のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「スタイル良すぎ」と話題の美脚ショット
田中は「展示会に行ってきたよ」とつづり、子供服が並ぶ会場での、黒のセットアップ姿を公開。ツインテールに黒をベースにしたコーディネートで、ミニスカートからスラリと美しい脚がのぞいている。
「着せやすくて生地もよくて大好き」と日頃から子どもが身につけているブランドだとも記しており、この日展示会においてあった蒸しドーナツが美味しかったことから「世の中には知らんものが、まだまだたくさんあるなぁ」とも付け加えている。
この投稿に「美人ママすぎる」「お子さんにも買ったのかな」「ツインテ姿が可愛すぎる」「美脚が眩しい」「黒コーデ似合いすぎ」「お人形さんみたいなビジュアル」などと反響が集まっている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田中れいな、黒セットアップで子供服展示会へ
◆田中れいなの投稿に反響
