◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第２節 千葉０―０（ＰＫ８―９）川崎（１５日・フクアリ）

川崎は前節・開幕戦（対柏、５〇３）での打ち合いの展開から一転、この日は９０分間スコアレスで、ＰＫ戦の末に９―８で千葉を下し、開幕２連勝を飾った。勝ち点は「２」を加えて「５」となり、２試合を終えて２位につけた。ＰＫ戦では８人目まで両チーム全員が成功。９人目にともに外し、１０人目（先攻）のＭＦ小林のキックを今季岡山から新加入のＧＫブローダーセンが止め、最後はＭＦ家長が冷静に決めた。

＊ ＊ ＊

両チーム、スコアレスとなった試合にブローダーセンは「僕たちは相手が強く来るのは分かっていた。相手のストロングポイントは、しっかりプレッシャーをかけて、早くカウンターを仕掛ける。とくに前半、僕たちはちょっとやられた部分があった。でも、みんなで団結して対応した。落ち着いてゲームをコントロールできた。でも（自分たちも）あまり大きなチャンスをつくれなかったから、結果的に０―０だった。本当は、昇格したチームから勝ち点３を取りたかった」と振り返った。

守備の修正面については「もちろん前の試合は、たくさん失点・得点があり、まずはしっかり中を締めて、背後をカバーしようと。いろいろ話し合い、よくできたと思う。（相手は）中からシュートを打っていなかった。基本的にはサイドか遠めから。ＧＫにとってはシュートが止めやすくなる。それも選手みんなのおかげ、とくに守備の選手のおかげで無失点にできた」と手応えを語った。

ＰＫ戦では８人目まで決められたが、千葉の９人目が枠を外し、１０人目のキックを止めてみせた。「お互い、今日はＰＫが上手だった。もっと止めたい。今日は勉強になった」とも語り、「どんどん（ＰＫ戦の順番が）長くなると、キッカーにプレッシャーが多くなる。最後の２つのＰＫ（９、１０人目）は絶対に先に動かないようにした。多分、そのおかげでキッカーはプレッシャー感じて外して、（１０人目も）セーブできたと思う」と勝利を喜んだ。