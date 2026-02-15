ロケ弁にびっくり！パスポートが日本のスタンプだらけの知英が戸惑った「日本と韓国の現場の違い」

現在放送中のドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系）で、約7年ぶりに日本のドラマに出演している知英さん。これまでに、ドラマ『民王』、連続ドラマW『そして、生きる』、映画『東京喰種 トーキョーグール【Ｓ】』など数多くの日本のドラマ・映画に出演し、日本と韓国で精力的に活動している。連載第17回の前編では、ナチュラルな日本語を話し、その実力を認められている知英さんでも、日本語を話す役柄に臨むときは緊張するという話を明かしてくれた。後編では、日本と韓国の撮影現場の違いを中心に聞いていく。まずは日本の現場で驚いたことがあるそうで……。

撮影の合間でも温かいご飯を食べに行く

ドラマの撮影といえば、作品によって現場の特徴やこだわりは異なるが、日本と韓国ではどうなのだろう？ 微妙な違いとして、よく耳にするのが食事。日本ではお弁当とお茶が配られることが多いが……。

「日本で初めて撮影した際、お弁当をもらって驚いた記憶があります。韓国では、撮影の合間にみんなで外に食べに行くか、ケータリングで食べ物を食べるのが一般的なので。学校でも同じで、韓国の学校は給食が出ることがほとんどなので、お弁当文化がないんです」

ドラマの台本が撮影直前に届くことも

韓流ブーム初期の頃、韓国ではドラマの台本が撮影直前に現場に届くこともあったといわれるが、現在はどうなのだろう？

「昔はたしかにあったそうです。撮影が放送日ギリギリで、ほぼ生放送のような感じで撮っていたと聞きました。でも今はそんなことはなくて、かなり前から余裕をもって撮影していると思います。

ただ、台本が直前になって変わることはよくあります。日本だとあまりそういうことはないと思いますが、韓国ではけっこう多いかもしれません。昔はインターネットの意見を参考にして、視聴者の投稿内容で台本が変わったり、登場人物の関係性が変わったりすることがあったとか。でも今はリアルタイムで撮っているわけではないので、そういうことはないです」

パスポートは日本のスタンプだらけ！

KARAとしてのコンサート、ソロでのファンミーティング、バラエティー番組への出演など、2025年は日本での仕事が多かった知英さん。今、振り返って思うことは？ そして2026年はどのような年にしたいか、抱負を聞いた。

「2025年は、韓国と日本を行き来することが多い1年でした。1ヵ月に1回は絶対に日本にいたと思います。おかげで私のパスポートはスタンプだらけ（笑）。日本のスタンプでいっぱいです。

でも、そうやってお仕事に呼んでいただけるのは感謝の一言ですし、韓国と日本の両方で活動ができるのは本当に幸せなこと。2026年も引き続き、行き来しながらお仕事に打ち込めたら嬉しいです。お芝居とか歌とか、ジャンルを限定せずに挑戦したいですし、頑張りたいと思っています。

日本語だとなんて言うんでしょう、『流れにまかせる』と言うのでしょうか。自然の流れにまかせて進んでいけば、またいい作品、いいお仕事に出会えるんじゃないかなと思っています。

日本のファンのみなさんは、ブログやSNSでKARAのコンサートのレポートを素早くアップしてくださったり、活動について細かく書いてくださったりと熱心な方が多いんです。私自身も忘れていたようなことを詳しく正確に書いてくださるので、本当に心強いですし、ありがたく感じています。これからも頑張りますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。現在放送中の日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』にパク・ハユン役で出演中。これまでの出演作には、ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などがある。

ジャケット￥482900、ニット（参考商品）、スカート￥235400、ベルト￥88000、チェーンベルト￥170500、ブーツ（参考商品）／エトロ（エトロ ジャパン TEL03-3406-2655）

撮影／山本倫子 ヘアメイク／美樹（ThreePEACE） スタイリスト／権藤千絵 取材・文／上田恵子

【前編】日本語検定は大昔に中級所得。知英がドラマで「日本語を話す役」を演じるとき一番過敏になること