±ÑÍº¤ÎÌ¾´§¤·¤¿¤½¤ê²ñ¾ì¡¡¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Î¥â¥ó¥Æ¥£
¡¡¡Ú¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¶¦Æ±¡Û1956Ç¯¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Âç²ñ¤Îµì»ÜÀßÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤½¤ê²ñ¾ì¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î±ÑÍº¡¢¥¨¥¦¥¸¥§¥Ë¥ª¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥ó¥Æ¥£¤Ï40ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿68Ç¯¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ëÂç²ñ¤Ç2´§¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢·×6¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â®¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£64Ç¯¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¤½¤ê¤Î¥Ü¥ë¥È¤òÂß¤·¤¿±Ñ¹ñ¥Ú¥¢¤¬Í¥¾¡¡£¼«¿È¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ü¥ë¥È¤ò¤¢¤²¤¿¤«¤é¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£4¿Í¾è¤ê¤Ç¤â¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¤½¤ê¤Î½¤Íý¤òÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼ê½õ¤±¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ê²ñ¾ì¶á¤¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤«¤é1Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥ó¥Æ¥£°ì²È¤ÈÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¼«¿È¤â¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¡¦¥²¥Ç¥£¡¼¥Ê¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¶ÐÊÙ¤Ç¸¤¯¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¸ùÀÓ¤ËºÆ¤ÓµÓ¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£