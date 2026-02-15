ミラノ・コルティナオリンピックは第９日の１４日、スピードスケートの男子５００メートルで、新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６６で６位入賞した。

ジョーダン・ストルツ（米）が五輪新記録の３３秒７７で優勝。森重航（オカモトグループ）は１０位、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は１９位。女子団体追い抜き１回戦で、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）の３人で臨んだ日本は全体２位で準決勝に進んだ。

「体の使い方が変わってしまっている」

新濱の目は真っ赤だった。６位の結果はもちろん悔しい。ただ、それ以上の感情がこみ上げた。「このスタートラインに立てたこと。けがなくゴールラインを切れたこと。タイム以上に自分には価値があった」

１００メートル通過は全体８位の９秒６０。理想の加速ではなかったが、残り４００メートルでは大きなミスをせず上々のスピードでゴールに飛び込んだ。３４秒４６６は「自分の今の１００％」。手をたたいて納得の表情を見せた。

昨年４月、自転車トレーニング中の交通事故で顔面骨折などの大けがを負った。最初は膝が曲がらず、「リンクに戻ることすら厳しいと思った。ミラノに行けるのか、ずっと考えていた」。退院後も練習に制限がかかった。顔にはしびれが残り、事故以降は左の腰に強い張りが出ることが増えた。一昨年には腰椎骨折も経験し、「体の使い方が変わってしまっている」。レースで思うような力を発揮できない日々が続いた。

優勝候補とされた北京大会はスタートに失敗して２０位。ふがいなさに涙した。そこから数々の苦難を乗り越え、夢舞台に帰ってきた。「本当に精神的に強くなった。だからこそ今のベストをここに持ってこられた」。やり切ったと言える６位。４年前とは違う涙が頬をつたった。（森井智史）