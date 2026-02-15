タレントの東原亜希（43）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。子育てについて語った。

動画では仲良し3人組の紗栄子、お笑い芸人レイザーラモンHGの妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈と子育てについてトーク。

子育てを振り返ってやってよかったことがテーマに挙がると、東原は「何の疑問も持たせずに、例えば“ご飯の前は机に向かうもの”とか、歯磨きと同じぐらいのルーティンにしちゃうことが、上の子でやらなかったから、下の子でやってよかった」と、日常のルーティンに勉強を組み込むことの大切さを力説。

すると東原のスタッフが「ルーティンが独特なんです。車の中で宿題させる」とタレコミ。住谷は「キャンピングカー買ったもんね」と反応。東原は「習い事の近くのコインパーキングで宿題をやらせる。帰ったらもう寝るだけにしたいから。結構帰るの遅くなっちゃうから」と、購入したキャンピングカー内で子供たちに宿題をさせていたことを明かした。

続けて東原は「一番譲れないものは睡眠時間」と主張。「9時には絶対寝かせたいっていうのがあったから、背も伸ばしたいし」と早寝で成長を促すための逆算手段だったと説明した。