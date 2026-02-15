オール巨人「凄い方」と共演を明かす 専門家ずらり「殆ど今日は喋れませんでした」
漫才師のオール巨人が15日、自身のXを更新し、「凄い方」との共演を明かした。
【写真】オール巨人と共演のすごい方々
巨人はこの日、ABCテレビ『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週土曜 前9：30 ※関西ローカル）に出演。
「凄い方が並んでますので時間が足りませんでしたね…僕も都構想の事とか昨日色々調べて行ったんですが殆ど今日は喋れませんでした」とつづった。
専門家として、青山和弘氏、小川淳也氏、神谷宗幣氏、高橋洋一氏（※高＝はしごだか）、西田亮介氏、藤井聡氏、松川るい氏、吉村洋文氏が出演した。
【写真】オール巨人と共演のすごい方々
巨人はこの日、ABCテレビ『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週土曜 前9：30 ※関西ローカル）に出演。
「凄い方が並んでますので時間が足りませんでしたね…僕も都構想の事とか昨日色々調べて行ったんですが殆ど今日は喋れませんでした」とつづった。
専門家として、青山和弘氏、小川淳也氏、神谷宗幣氏、高橋洋一氏（※高＝はしごだか）、西田亮介氏、藤井聡氏、松川るい氏、吉村洋文氏が出演した。