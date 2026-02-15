【アルビレックス新潟】徳島に4失点喫す…攻撃かみ合わず完封負け
サッカー、明治安田J2・J3百年構想リーグ。
アルビレックス新潟は15日、アウェーで徳島ヴォルティスと対戦し、0対4で敗れました。
開幕戦となった前節、押し込まれながらも1対0で勝利した新潟。
対戦相手・徳島は、前節、6得点で勝利するなど高い攻撃力を誇ります。
この試合、まずは、その徳島の攻撃に苦しみます。
セットプレーのこぼれ球を巧く合わせられ、失点。
両チーム合わせて初めてのシュートで先制点を献上します。
ドリブルで持ち運んだ白井が、そのまま右足を振ります。
しかし、シュートは枠の左へ。
さらに前半12分には、前線で奪ったボールを新井、落合とつなげて、最後は奥村！
相手キーパーの逆を突きますが枠をとらえきれません。
その後、拮抗した展開が続きますが、復帰後、初先発の石山がドリブルで仕掛け、フリーキックを獲得します。
キッカーは、こちらも復帰後、初先発の落合。
直接狙いますが、枠をとらえることができません。
チャンスをものにできない新潟は、再び徳島の鋭い攻撃を受けます。
ボールをを奪われると相手エースのルーカス バルセロス。
立ち上がりと終盤に失点し、0対2で試合を折り返します。
さらに、後半の立ち上がり。ミスからピンチを迎え、失点。
これで3点を追いかける展開となります。
攻め手がつかめず、失点が続く新潟。
船越監督は4人の選手を入れ替え、反撃の手を探ります。
しかし、その後も失点。徳島の猛攻を止めることができません。
終盤に、途中出場・若月にチャンスが訪れますが、これも決め切れず。
さらには、笠井もゴールを狙うも枠の外。
大量4失点で苦しい戦いとなりました。