サッカー、明治安田J2・J3百年構想リーグ。

アルビレックス新潟は15日、アウェーで徳島ヴォルティスと対戦し、0対4で敗れました。



開幕戦となった前節、押し込まれながらも1対0で勝利した新潟。

対戦相手・徳島は、前節、6得点で勝利するなど高い攻撃力を誇ります。



この試合、まずは、その徳島の攻撃に苦しみます。

セットプレーのこぼれ球を巧く合わせられ、失点。

両チーム合わせて初めてのシュートで先制点を献上します。





反撃に出たい新潟は、その2分後。ドリブルで持ち運んだ白井が、そのまま右足を振ります。しかし、シュートは枠の左へ。さらに前半12分には、前線で奪ったボールを新井、落合とつなげて、最後は奥村！相手キーパーの逆を突きますが枠をとらえきれません。その後、拮抗した展開が続きますが、復帰後、初先発の石山がドリブルで仕掛け、フリーキックを獲得します。キッカーは、こちらも復帰後、初先発の落合。直接狙いますが、枠をとらえることができません。チャンスをものにできない新潟は、再び徳島の鋭い攻撃を受けます。ボールをを奪われると相手エースのルーカス バルセロス。立ち上がりと終盤に失点し、0対2で試合を折り返します。さらに、後半の立ち上がり。ミスからピンチを迎え、失点。これで3点を追いかける展開となります。攻め手がつかめず、失点が続く新潟。船越監督は4人の選手を入れ替え、反撃の手を探ります。しかし、その後も失点。徳島の猛攻を止めることができません。終盤に、途中出場・若月にチャンスが訪れますが、これも決め切れず。さらには、笠井もゴールを狙うも枠の外。大量4失点で苦しい戦いとなりました。