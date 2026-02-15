25歳の皆吉愛寿香が単独首位発進 チーム戦はルーキー・鳴川組V【INTLOOPレディース】
＜INTLOOPグループ レディースカップ 初日◇15日◇平川カントリークラブ（千葉県）◇6419ヤード・パー72＞多くのルーキーが参戦している女子ツアー外競技。第1ラウンドはプロアマ戦で、個人戦（2日間競技）の他にチームスクランブル方式で優勝を争った。
個人戦ではプロ4年目の25歳・皆吉愛寿香が3アンダー・単独首位発進。2アンダー・2位に倉林紅、1アンダー・3位タイには佐田山鈴樺、池羽陽向、古家翔香、永田加奈恵が続いた。政田夢乃はイーブンパー・7位タイ発進。青木香奈子、昨年覇者の寺岡沙弥香らは1オーバー・15位タイで滑り出した。プロとアマチュア3人のスコア合計で競うチーム戦では、鳴川愛里チームと永田チームが141ストロークで首位タイ。カウントバックにより、鳴川チームが優勝を果たした。個人戦の賞金総額は1500万円。優勝者には300万円が贈られる。
