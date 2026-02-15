侍ジャパンのアドバイザーを務めるダルビッシュ有投手が13日、自身のXを更新。14日から始まる侍ジャパンの宮崎春季キャンプの前夜に、牧原大成選手と食事をしたことを明かしました。

昨年右ヒジの手術を行ったダルビッシュ投手は、今回は選手ではなく侍ジャパンのアドバイザーとしてWBCに参加。自身のSNSで牧原選手と並んで写る画像を投稿し、冒頭で「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子2人付き）」とつづります。

牧原選手は前回大会で鈴木誠也選手（カブス）の出場辞退に伴い、代表に緊急招集。ダルビッシュ投手は「前回大会、牧原選手は大阪から合流して即チームディナーに参加し自分の隣の席でした。周りにたくさんの選手もいたためあまり話せず、投手と野手ということもあり大会が終わるまで全然話せず終わってしまったことを3年間引きずっていたため、自分から2人で食事に行こうと誘いました」と経緯を説明しました。

続けて「牧原選手からしたらいい迷惑だったと思いますが、快く引き受けてくれて実現。今日はたくさん話すことが出来て最高の夜でした」とコメントしました。

これに対し、牧原選手も自身のSNSで反応。「本当にありがとうございました。緊張して何話していいか分かりませんでしたが、ダルさんの優しさでたくさん色んな話聞くことができて本当に良かったです。初対面の時は全然話せませんでしたが今回はたくさん喋れました！明日からまたよろしくお願いします」とダルビッシュ投手へ感謝の言葉をつづりました。

2大会連続の世界一を目指す侍ジャパン。宮崎春季キャンプは24日（火）まで行われます。