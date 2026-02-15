ユーチューバー・ヒカル（34）が15日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身のチャンネルにたびたびゲスト出演し、人気を博していた「遊楽舎」店長の現在の様子について言及した。

店長は14日、突然2月末をもって店舗を閉店すると発表。経済的には立ち直っていたというが、誹謗（ひぼう）中傷コメントが多く寄せられているといい、また同業者による批判動画が原因で「攻撃が、やはり止まらず、これは事業を継続することは不可能と判断し、本日、閉店を決めました」と説明していた。

そして15日、ヒカルは姫路にある同店を訪れ、店長と話しあったと報告。兄・まえっさんが「店長が泣いていた」というと、ヒカルは「あんな店長を見たの初めてで。本当に憔悴しきっている状態でした。後悔とか、本当はやりたかったとか、そういうのは感じましたね。でも難しくて、いったん休みたいということでした」と明かした。

ヒカルとしては「こういうふうにしたら、負担がかからずに店長の才能を生かせるんじゃないか。店長が思い描いていた事業計画みたいなのがあるんで、それを僕の周りで店長と一緒にやりたいという人たちが結構いるので。何パターンかを持ち帰って、また持ってこようかなっていうふうな話し合いをして」と提案したという。

「まだ諦めないでほしいという思いはあるんですけど、この世界だけが全てじゃないから。引退して普通に暮らしていくのも一つの道なんで、家族と話し合って店長が最終的にどうしたいか。それで僕たちが持ってきた条件とかみあったら、また一緒にできたらいいですねと。20〜30分ぐらい話して、今日は帰ることになりました」と、店長の思いを尊重するスタンスを示していた。