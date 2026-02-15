µÒÀÊ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î´ú¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢IH¤Ç·ãÆÍ
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬14Æü¡¢¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¡£µÒÀÊ¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î´ú¤ä¥×¥é¥«¡¼¥É¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢À¯¼£ÅªÂÐÎ©¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÊÆ¹ñ¤Î51ÈÖÌÜ¤Î½£¡Ù¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Ô¥¢¤µ¤ó¤Ï»î¹çÁ°¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤¦¤¾¡×¤Èµ¤Àª¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡£µÒÀÊ¤Ï¤Û¤ÜËþ°÷¤Ç¡¢¿ô¤ÇÍ¥Àª¤ÎÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌîÂÀ¤¤¡ÖUSA¡×¥³¡¼¥ë¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÂç¤¤Ê´ú¤¬µÒÀÊ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ç¡ÖÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÀ±¾ò´ú¤¬»ê¤ë½ê¤Ë¤Ï¤¿¤á¤¯Ãæ¡¢APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¹¶·âÅª¤ÊÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢´ú¤Î·Ç¼¨¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÊÆ¹ñ¤¬6¡½3¤Ç¾¡Íø¡£½ªÎ»¸å¤Î¼èºà¤Ç¤ÏÁª¼ê¤é¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ë¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£