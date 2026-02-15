すみれ、雪原で“衝撃”ビキニ姿披露「かっこいい でも寒そう」「水着にボードは海外スタイルなんよ笑」
モデルのすみれ（35）が14日、自身のインスタグラムを更新。雪原での大胆なビキニ姿を公開した。
【動画】「水着にボードは海外スタイルなんよ笑」雪原で“衝撃”ビキニ姿を披露したすみれ
投稿では英語で「Send this to someone you want to go on a Japan ski trip with I almost died but had so much fun （日本のスキー旅行に一緒に行きたい人に送ってね 死にそうになったけど、すごく楽しかった）」とコメント。スノーボードでゲレンデを滑るシーンをはじめ、温泉やグルメを満喫する様子など、旅の思い出を収めた動画を公開した。
なかでも注目を集めたのは、スノーボードを手にビキニ姿で雪原に立つカット。真っ白な銀世界と水着のコントラストが際立ち、抜群のインパクトを与えている。
この姿にファンからは、「ビキニ素敵だけど寒い」「かっこいい でも寒そう」「まさかのゲレンデの水着」「水着にボードは海外スタイルなんよ笑」と驚きの声が寄せられている。
