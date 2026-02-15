◆練習試合 中日１―１ＤｅＮＡ（１５日・北谷）

ＤｅＮＡは今季から先発に転向する入江大生投手が３回を１安打無失点と好投するなど、６投手の継投で９回を計６安打１失点にまとめた。

試合後、相川亮二監督は「入江は十分緩急も使いながらピッチングをしていた。あとは球数であったり、イニングであったりっていうところを今後クリアしていくところ」と評価した。

さらに、新指揮官が「オフの取り組みが出ている」と成長ぶりを認めたのが、２番手で２回無失点の中川颯投手と３番手で１回無失点の庄司陽斗投手だ。

貴重なサブマリン右腕の中川颯は、持ち前の緩急を生かして３つの三振を奪うなど２回をパーフェクト。相川監督は「出力が上がってるし、体も大きくなってる」と、たくましさを増した姿を賞賛。「彼はロング（リリーフ）もできるし、ワンポイントもできる。当然１イニングというのもやってくれる。幅広く起用の形を作れる選手」と、シーズンに向けた構想を明かした。

庄司は１安打２四球で満塁のピンチを招いたが無失点。力のある速球にスライダー、チェンジアップなどを駆使する育成左腕は、的が絞りにくい荒れ球も持ち味。捕手出身の指揮官は「少々ピンチは作ったけど、すごい球を投げてた。彼も体が大きくなってる」と今後に期待を寄せた。

ともに球界では個性派の部類に入る中川颯と庄司。そろって１軍の戦力になることができれば、チームの戦略面でもいいアクセントになりそうだ。