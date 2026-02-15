■全国の16日（月）の天気

低気圧がオホーツク海で発達し、日本付近は冬型の気圧配置になるでしょう。北からは寒気が流れ込みそうです。北日本の日本海側は雪が降り、北陸から山陰にかけても、雨や雪の降る所があるでしょう。太平洋側は、晴れ間の出る所が多いものの、関東は、昼前から雲が多くなり、夜は平野部も含めて雨や雪の降る所がありそうです。交通に影響が出ることはなさそうですが、お出かけは雨具があると安心です。朝の最低気温は全国的に3月から4月並みで、強い冷え込みはないでしょう。ただ、日中の最高気温は、北日本や日本海側で15日より大幅に低く、寒さが戻りそうです。太平洋側も、夜は朝より寒くなりますので、服装選びにご注意下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌 −3℃（−4 3月中旬）

仙台 4℃（＋2 4月上旬）

新潟 3℃（＋1 3月下旬）

東京都心 6℃（±0 3月下旬）

名古屋 7℃（−1 4月上旬）

大阪 8℃（−3 3月下旬）

広島 6℃（−4 3月下旬）

高知 8℃（−2 3月下旬）

福岡 8℃（−3 3月下旬）

鹿児島 9℃（−4 3月中旬）

那覇 18℃（±0 4月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 0℃（−6 平年並み）

仙台 8℃（−9 3月上旬）

新潟 6℃（−10 平年並み）

東京都心 15℃（−3 3月下旬）

名古屋 15℃（−3 3月中旬）

大阪 13℃（−4 3月上旬）

広島 14℃（−1 3月中旬）

高知 18℃（−1 3月下旬）

福岡 15℃（−3 3月中旬）

鹿児島 18℃（−4 3月中旬）

那覇 24℃（−1 4月中旬）

■全国の週間予報

17日は、沖縄で雨が降りますが、西日本から北日本は、晴れる所が多いでしょう。18日から19日にかけては、北日本の日本海側や北陸を中心に、雪や雨が降りそうです。20日以降は、全国的に晴れる所が多いでしょう。17日から19日頃は、気温があまり上がりませんが、20日以降は、広く3月並みの暖かさが続きそうです。九州から関東では、花粉シーズンに入ってきています。花粉症の方は、対策を心がけて下さい。