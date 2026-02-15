「ＷＥリーグ、ＩＮＡＣ神戸０−１新潟」（１５日、ノエビアスタジアム神戸）

後期が開幕し、ＩＮＡＣ神戸は今季初のホーム黒星を喫した。

前半１９分にディフェンス陣がロングパスで裏を取られ、先制ゴールを許した。ＦＷ成宮唯を中心にＩＮＡＣ神戸も果敢に攻め続けるもゴールネットを揺らすことができず。今季初の完封負けを喫した。

首位でウインターブレークを迎えた勢いを維持したかったが、黒星発進。宮本ともみ監督は「誰かに頼ってしまう弱気なプレーが多かった。勇気を持ってプレーさせてあげることができなかった」と肩を落とした。得点ランキング１位のＦＷ吉田莉胡らを擁し、相手チームからは警戒される立場。「反省しつつも、切り替えてまたみんなでやっていきたい」と次戦を見据えた。

ＡＦＣ女子アジアカップオーストラリア２０２６で日本代表入りしているＦＷ成宮は「３年連続２位の悔しさを知っている中で、その悔しさをどこまでみんなが感じているか。前期勝てたとはいえ本当に危機感を感じている」と厳しい表情。「戦っているなという選手が１人でも多くいないと後半戦は勝っていけない」とチームを引き締めて前を向いた。